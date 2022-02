Les ateliers sortent de l’ombre

L es “Visites d’ateliers d’artistes” organisées par la Crea, offrent au simple mortel le privilège de se plonger dans le monde artistique d’une façon peu commune, à la découverte des œuvres en création, dans les lieux mêmes où les artistes laissent aller leur imagination et puisent leur inspiration. Sur tout le territoire de la Crea, près de 242 artistes ont accepté d’ouvrir leurs portes les 24 et 25 septembre. Partez à la rencontre d’artistes connus ou moins connus, professionnels ou non, tous animés par la passion qu’ils tâcheront de transmettre.



Voyage initiatique pour les plus novices, ou contemplation d’œuvres sous un angle différent pour les plus chevronnés, cet évènement original vous plongera à coup sûr dans les méandres du monde artistique. Peintres, calligraphes, sculpteurs, graveurs, photographes, céramistes… Dans la plupart des communes de la région rouennaise, un artiste au moins va se dévoiler au grand public.



Pratique. Retrouvez les ateliers ouverts, et les horaires pendant lesquels ils accueilleront le public, dans un guide disponible dans les mairies et lieux culturels, sur www.la-crea.fr ou au 0 800 021 021.