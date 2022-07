Seine-Maritime. Fête nationale : la préfecture impose des restrictions

Pour lutter contre les violences urbaines autour des festivités du 14 juillet, la préfecture de Seine-Maritime a pris un ensemble d'arrêtés.

La vente d'alcool à emporter est interdite sur le département lors des deux soirées du mercredi 13 et du jeudi 14 juillet (dès 18 heures). La consommation d'alcool sur la voie publique sera interdite du mercredi (18 heures) au vendredi (8 heures). La vente et l'utilisation d'artifices sont également interdites dans l'ensemble de la Seine-Maritime depuis samedi dernier et jusqu'à samedi (20 heures).

En complément de ces mesures, les forces de l'ordre seront particulièrement mobilisées sur le terrain lors des nuits du 13 au 14 juillet et du 14 au 15 juillet.