Orne. Fête nationale : où assister à un feu d'artifice ?

À l'occasion de la Fête nationale, plusieurs bals et feux d'artifice sont organisés dans le département de l'Orne les 13 et 14 juillet. La rédaction de Tendance Ouest vous propose une liste non exhaustive des sites où ils seront tirés.

Mercredi 13 juillet

Alençon. Défilé de militaires, gendarmes, policiers, sapeurs-pompiers, représentants de la protection civile et de la Croix-Rouge et une centaine de jeunes de l'Établissement Public d'Insertion de la Défense (Épide) entre la place de Gaulle et la rue Saint-Blaise à 17 h 30. Feu d'artifice tiré de la place Foch vers 23 heures.

Flers. Spectacle pyrotechnique à 23 heures au château. Précédé à 22 heures par la Fanfare Swing'n'Roll.

L'Aigle. Marche aux flambeaux place de la mairie à 21 h 15. Animations musicales et échassiers dans les rues du centre-ville entre 21 h 15 et 22 heures. Soirée dansante avec DJ sur le site du Grû de 22 heures à une heure. Feu d'artifice tiré à 23 heures.

Domfront. Feu d'artifice tiré depuis le château vers 23 heures. Concert de folk acoustique place Saint-Front dès 20 h 30.

La Ferté-Macé. Marche aux flambeaux vers 21 h 15 de la place de l'Hôtel-de-ville au plan d'eau. À 21 h 30, début d'un bal populaire à la base de loisirs. Feu d'artifice tiré à 23 heures.

Mortagne-au-Perche. Feu d'artifice à 23 heures.

Sées. Concerts donnés par l'alliance musicale de Sées de 20 h 30 à 21 h 30 puis de Willy et les Conquérants entre 22 heures et une heure. Feu d'artifice tiré au Stade municipal à 23 heures.

Tinchebray. Marche aux flambeaux en musique dans la ville à 22 heures. Feu d'artifice à 23 heures au plan d'eau.

Briouze. Marche aux flambeaux dès 21 h 45 à l'EHPAD du Houlme. Feu d'artifice vers 23 h 15 sur la place du Général-Leclerc.

Rânes. Feu d'artifice au château à 23 heures.

Jeudi 14 juillet

Bagnoles-de-l'Orne. Feu d'artifice à 22 h 45 au lac de Bagnoles.

Argentan. Feu d'artifice aux Pâtures dès 23 heures.