Bagnoles-de-l'Orne. Des trails en forêt des Andaines pour tous les niveaux

Première station de trail de Normandie, Bagnoles-de-l'Orne propose toute l'année 12 parcours de trail balisés de 5 à 60 kilomètres, de difficulté verte, bleue, rouge et noire, mais aussi quatre ateliers et une base d'accueil avec douches et vestiaires. Le trail, c'est la "course dans la nature sur les chemins de terre et les sentiers de randonnée" et, à ce titre, les 7 400 hectares de forêt qui entourent Bagnoles offrent un environnement exceptionnel à cette pratique. Fin septembre, ce sera la seconde édition d'un évènement dédié à cette discipline : le "Bagnoles Normandie Trail".

Les enfants ont aussi

leur défi

Si vous n'êtes pas encore certain de pouvoir courir un trail, vous pourrez tester le "trail découverte" long de 8 kilomètres. Le parcours passera par les plus belles côtes des environs, entre lac, aérodrome, parc des thermes, Roc-au-chien et les magnifiques arbres de l'arboretum, pour une arrivée face au château. Dans le parc du château de la Roche-Bagnoles, les enfants pourront s'essayer au "DéfiKid", qui a été spécialement conçu pour eux.

Maratrail et semi-maratrail

Pour les plus entraînés, deux trails se courront au départ du château, sur 21 ou 42 kilomètres, dans un temps maximum de 3 ou de 7 heures, dans la forêt autour de Bagnoles-de-l'Orne en passant par le paisible étang de la Brisette, le rocher Broutin, l'immense chêne Hippolyte et le château de Couterne.

Marche nordique

Les pratiquants réguliers de la marche nordique pourront participer à des parcours chronométrés de 21 ou 42 kilomètres. Plus modestement, une marche-randonnée de 12 kilomètres est également proposée.