À découvrir du côté d'Elbeuf. La cité drapière révèle tous ses secrets

À 23 km de Rouen, la commune d'Elbeuf est la première étape de l'itinéraire proposé. Érigé en 1892, le cirque-théâtre est un lieu qui, au fil des décennies, accueille de nombreuses représentations artistiques. Aujourd'hui, il est l'un des huit derniers cirques en dur et est le seul à posséder une piste circulaire et un théâtre à l'italienne.

Le musée de la Fabrique des savoirs témoigne de l'époque où la ville aux cent cheminées était une puissance commerciale dans le domaine du textile. Elbeuf possède aussi une spécialité culinaire : le douillon. Pâtisserie à base de pommes et de pâte feuilletée, elle se vend dans la boulangerie Delamare et la boulangerie de la Gare.

À 7 km en voiture d'Elbeuf, la commune de Freneuse est la plus petite des communes de l'agglomération elbeuvienne. Elle est un petit coin tranquille composé de nombreuses maisons normandes à colombages. Elle abrite deux bâtiments remarquables : la ferme du Colombier et l'ancien presbytère. Le circuit fait un petit crochet par l'Eure, avec le village de Tostes et la forêt de Bord, où il est bon de se promener.