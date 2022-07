Vacances. Pensez à faire réviser votre voiture avant le départ

Ça y est, ce sont les vacances ! Ce jeudi 7 juillet au soir marque la fin de l'année scolaire. Dès le lendemain, les premiers vacanciers vont partir. Bison futé annonce d'ailleurs orange vendredi et rouge samedi, dans le sens des départs. Avant de prendre la route, il est nécessaire de vérifier sa voiture. D'ailleurs, les rendez-vous s'enchaînent dans les garages, comme chez Speedy, avenue Georges Clemenceau à Caen. "On a déjà beaucoup de rendez-vous pris la semaine prochaine, explique Stéphane Cousin, animateur chez Speedy sur le secteur Normandie, qui épaule notamment les centres automobiles de la marque en ces périodes. C'est bien chargé, on a environ 30 à 35 % de rendez-vous en plus ce moment de l'année." Dans ce garage, une vingtaine de véhicules sont à réviser chaque jour en cette période.

Avant de partir, pensez bien sûr à vérifier "tout ce qui est pneumatiques et niveaux". Dans le détail, il faut vérifier la pression et l'état des pneus. "Il vaut mieux que ce soit fait par un professionnel", conseille Stéphane Cousin.

Ensuite, "pensez à regarder le niveau d'huile, le liquide de refroidissement, le liquide de frein et les éclairages". Ici, Les révisions sont proposées gratuitement et sans rendez-vous.