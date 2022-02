OCDE : "un rapport sans concession", selon les ports de l'Axe Seine

Le communiqué complet des ports de l'Axe Seine, co-signé par les Grands ports maritimes de Rouen et du Havre et les ports de Paris :

Les ports de l’Axe Seine, troisième place portuaire européenne avec un trafic cumulé de 130 millions de tonnes, prennent acte avec intérêt du rapport de l’organisation de Coopération et de Développement Economique sur la Compétitivité des villes portuaires/Le cas de l’Axe-Seine.



Rédigé par des experts indépendants, ce rapport analyse sans concession les parts de marchés des ports séquaniens dans le cadre de la concurrence européenne ainsi que les retombées en termes de valeur ajoutée et d’emplois sur les villes et régions portuaires.

Il met en avant les synergies potentielles entre les ports, véritables atouts stratégiques pour le développement économique régional et national et prend acte des effets positifs induits par la réforme portuaire sur la compétitivité des grands ports maritimes.



Sans attendre la publication de ce rapport, les Ports de Paris, Rouen et du Havre ont initié depuis 2009 une coopération poussée : dans le cadre institutionnel du CCIS (Comité de coordination interportuaire de la Seine), mis en place par la loi de juillet 2008 portant réforme portuaire, dans le domaine commercial, en formalisant et assurant la promotion d’une offre commerciale commune notamment à l’international (TL China, Transport Logistic Munich…), en matière de coordination des investissements, des aménagements et des politiques environnementales.



Ils mènent depuis le début de l’année une réflexion stratégique sur le cadre et le contenu futurs de cette coopération qui sera présentée au CCIS du 16 décembre prochain.



L’étude menée par l’OCDE confirme la nécessité d’une coopération renforcée des ports de l’Axe Seine au service des territoires de la Vallée de la Seine.