Football - National 1. L'US Avranches se prépare : "On travaille de façon très sereine"

Un premier match amical dès le mercredi 6 juillet, avec un effectif pas encore complet. C'est le pari de l'US Avranches pour lancer sa présaison cet été. Les Avranchinais joueront contre la réserve de l'En Avant Guingamp. Le nouvel entraîneur, Damien Ott, était déjà passé sur le banc du club, entre 2015 et 2018. Avant la reprise du championnat de National le 12 août, il veut inculquer des valeurs à son groupe. "On travaille de façon très sereine, on ne se précipite pas sur les dossiers", explique-t-il, préférant prendre plus de temps pour faire les bons choix. Il manque cinq postes : un défenseur, deux milieux, un latéral gauche et un attaquant. Quant à l'état d'esprit attendu, Damien Ott résume : "Il y a une valeur qui se dégage quand je fais jouer mes équipes, c'est la générosité. Je pense aussi que la réussite d'une équipe passe par une cohésion sans faille, une énergie." Pour cela, il s'est entouré de Salim Mezriche comme adjoint, qu'il a entraîné à Colmar, et de Florian Norgeot à la vidéo et préparation physique, avec qui il avait déjà travaillé à Avranches.

L'objectif cette saison : le maintien. Avec six équipes qui vont descendre, soit un tiers du championnat, ça peut aller très vite.