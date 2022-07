Normandie. La Covid-19 revient en force dans la région

La Covid-19 est de retour dans la région Normandie. Le taux d'incidence augmente de 50 % et s'établit, au mardi 5 juillet, à 890 cas pour 100 000 habitants. Ce taux augmente plus vite en Seine-Maritime (+57 %), dans l'Eure (+54 %) et dans l'Orne (+51,4 %), que dans le Calvados (+47,1 %) ou dans la Manche (+37,5 %). Les taux départementaux d'incidence tournent autour des 900, sauf dans le Calvados, où il est de 845, et dans l'Orne, où il est de 739,2. Le nombre d'hospitalisations liées à la Covid augmente aussi, avec 19 entrées par jour, et une entrée en réanimation, en moyenne. Parmi les nouvelles personnes hospitalisées, 80 % ont plus de 60 ans. L'ARS invite à bien respecter les gestes barrières et à se faire vacciner quand on est éligible au deuxième rappel.

Elle conseille aussi de se tester en cas de doute et d'appeler le 15 plutôt que de se déplacer aux urgences.

Les personnes de 80 ans et plus, les résidents en EHPAD et en USLD, peu importe leur âge, et les personnes immunodéprimées, trois mois après la dernière injection ou contamination sont éligibles. Les personnes âgées de 60 à 79 ans, six mois après l'injection du premier rappel ou après la dernière infection, le sont aussi.