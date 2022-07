[Vidéo] Le Havre. Quand Spiderman descend la tour de l'hôtel de ville en rappel…

Soixante-douze mètres de haut, dix-huit étages… La tour de l'hôtel de ville est l'un des monuments emblématiques de la ville du Havre. En début d'été, le Club Alpin Français propose depuis plusieurs années de descendre l'édifice en rappel. Une animation ouverte à tous, grimpeurs ou non, y compris aux enfants, selon leur gabarit.

Arsène et Noé, un brin stressés avant de s'élancer…

"Les participants contrôlent leur vitesse pendant la descente mais nos bénévoles assurent la sécurité depuis le dix-septième étage, au cas où ils prennent trop de vitesse ou aient un problème", précise Olivier Lebègue, président du club.

Une vue à 360°

"C'est assez physique au début, il faut tirer sur la corde. Quand il y a du vent… On crie !", sourit Arsène, en seconde, venu avec trois amis pour relever le défi pour la première fois, mardi 5 juillet. "J'ai réussi à me poser de temps en temps pour admirer la vue. La zone industrielle, la plage… On voit tout. C'est une autre vision du Havre", détaille à ses côtés Roméo.

Les coulisses de la descente avec Arsène, Noé, Roméo et Nathan Impossible de lire le son.

Parmi les courageux, quatre Spiderman issus de l'association Stark'Anim Action, qui ont fait le bonheur de plusieurs dizaines de jeunes spectateurs et de leurs parents, alertés de la surprise sur les réseaux sociaux.

Les sessions de descente sont complètes jusqu'au vendredi 8 juillet.

Les moins courageux peuvent se contenter d'une visite guidée au dix-septième étage de l'hôtel de ville, régulièrement proposée par le Pays d'art et d'histoire.