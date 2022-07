Juvigny-le-Tertre. Un important déploiement de pompiers pour un feu de silo

Un feu a démarré à l'entreprise Reverdy, à Juvigny-le-Tertre, dans la nouvelle commune de Juvigny-les-Vallées, près de Mortain-Bocage mardi 5 juillet. L'incendie a d'abord pris dans un tas de grain de lin de 50 kg, sous le silo vide de 50 mètres cubes, au niveau d'une trémie.

Cela a été une intervention longue et minutieuse pour les 46 sapeurs-pompiers mobilisés, avec sept véhicules dont deux fourgons incendie et une grande échelle. Six centres de secours ont été appelés sur cette intervention. Dans leur procédure, ils ont commencé par inspecter le feu avant de décider comment agir. Les lances ont été utilisées après la reconnaissance faite par les soldats du feu. Il n'y a pas de victime ni de chômage technique dans l'entreprise.