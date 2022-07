Pont-d'Ouilly. Une balade sauvage sur l'Orne en canoë-kayak

La Suisse normande est une zone bien connue du Calvados. Les reliefs qui culminent à 300 mètres modelés par les rivières créent de splendides paysages. Pour découvrir ce territoire, de nombreuses activités sont proposées, dans les airs, sur la terre, ou encore sur l'eau. En effet, les activités nautiques ont la part belle dans cet environnement. Capa'Venture organise des balades en canoë ou en kayak le long de l'Orne pour permettre aux plus téméraires d'admirer cette nature sauvage. Nul besoin d'être très sportif, cette épopée sur le fleuve est accessible à tous. C'est aussi une belle occasion de passer du bon temps, entre amis ou en famille, en prenant un bol d'air frais, et peut-être aussi un bol d'eau fraîche.

Les différents parcours

Si l'aventure vous tente, Capa'Venture donne rendez-vous à la base de loisir, au pied du Viaduc de Clécy, et vous emmène en navette aux différents points de départ pour cette balade nature. La descente se fait en autonomie, le personnel est présent pour vous équiper au départ et pour vous donner les conseils techniques et explications nécessaires. Deux parcours sont possibles. Le premier fait 12 kilomètres, au départ de Pont-d'Ouilly pour une arrivée à Clécy. Il se fait sur une demi-journée ou une journée entière si vous souhaitez profiter des différents points d'arrêt pour faire des pauses et découvrir le paysage environnant. Dans ce cas, n'oubliez pas d'apporter vos sandwichs. Pour les amateurs de sensations fortes, le parcours est agrémenté de plusieurs courants rapides plus ou moins marqués selon le niveau de l'eau. Si les 12 kilomètres vous paraissent un peu trop longs, Capa'Venture propose un second parcours, plus court. Au départ du Hom, vous parcourrez 6 kilomètres pour arriver à Clécy. La descente est estimée à 1 h 30 mais vous pouvez prendre tout le temps nécessaire. À vos pagaies !