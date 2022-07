Manche. Une troupe de musiciens en tournée… à bicyclette !

À bicyclette est un projet artistique peu commun. Une troupe de musiciens et danseurs va sillonner six communes sur le secteur de Coutances, dès ce mardi 5 juillet et jusqu'au dimanche 10 juillet, pour donner à chaque fois des représentations en plein air et en accès libre et gratuit dans des lieux parfois étonnants, comme dans les dunes d'Annoville.

Un projet original et inédit. Les artistes et techniciens ne se déplacent qu'à vélo ! Une façon originale d'agir pour prendre le temps et pour un bilan carbone neutre pour cette tournée.

Simon Deslandes est directeur artistique de la compagnie Ne dites pas non vous avez souri.

Simon Deslandes Impossible de lire le son.

Mais tout faire à vélo demande une vraie réflexion pour déplacer toute la troupe.

Simon Deslandes Impossible de lire le son.

La tournée débute ce mardi 5 juillet à 18 heures, à Agon-Coutainville, sur la digue, avec un parcours sonore que les touristes et habitants sont invités à rejoindre, à vélo bien sûr ! Rendez-vous ensuite mercredi 6 juillet à Saint-Sauveur-Village, devant l'espace Louis Costel, à partir de 19 heures, puis jeudi 7 juillet à Annoville, à partir de 18 h 30 dans les dunes, pour une évasion paysagère et artistique, puis au camping les peupliers. La compagnie sera vendredi 8 juillet à la mare de l'Essay à Agon-Coutainville, à partir de 20 h 30. Samedi 9 juillet, bal pour tous dans le bourg de Montmartin-sur-Mer, dès 19 h 30, et dimanche 10 juillet, concert sous la halle couverte de Hambye à 17 heures.

Ces représentations et animations sont toutes gratuites.