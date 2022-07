[Enquête] Caen. Urgences à l'hôpital : quelle organisation pour cet été ?

"Récemment, on avait 35 patients pour 20 places sur la nuit. On a gardé un patient pendant trois jours sur un brancard. On improvise, on joue aux chaises musicales", raconte Claire Desault, 32 ans, infirmière de nuit aux urgences du CHU depuis janvier 2020. Le personnel soignant n'en peut plus. Comme un peu partout en France, il réclame plus de moyens matériels et humains. Selon nos informations, cinq soignants sont partis du service d'urgence du CHU entre 2021 et 2022. C'est le cas de Julie Doucet. Après un burn-out et un "ras-le-bol du système", elle a opté pour un compromis entre des contrats de quelques mois dans les DROM-COM et des gardes de remplacement dans plusieurs établissements de la région (30 % de son activité). "Une bouffée d'oxygène", selon elle, mais aussi un confort de vie pour la période estivale. "Je choisis les journées où je veux être 'off' et les conditions de travail dans lesquelles je vais exercer", explique celle qui s'accorde trois semaines de vacances entre le 1er juillet et le 31 août. "Je ne travaille pas moins, mais je travaille différemment."

"Le système tient sur la bonne volonté des soignants"

Charlotte Morin, médecin libérale qui cumule deux postes à la Polyclinique du Parc et dans un hôpital manchois, bénéficie elle aussi d'une situation plutôt confortable sur l'été. "Ça m'arrange de ne pas partir en vacances en période scolaire, dit celle qui a déjà onze gardes de 12 heures sur son planning du mois de juillet. C'est d'ailleurs l'été que je fais le plus d'heures. C'est un arrangement entre nous." Justement, son collègue, Justin Charcot voit cette organisation comme une chance. Il travaille lui aussi dans deux établissements : à la Polyclinique du Parc à Caen et à Bayeux. "J'ai pris trois semaines de vacances fin août. On fait notre planning tous ensemble, de façon organisée", explique le professionnel de santé de 36 ans.

Au niveau du CHU, les problématiques ne sont pas les mêmes. Être salarié ou libéral n'a rien à voir. Pour Claire Desault, arrivée en 2011 au CHU, la situation se tend. "Avant d'être aux urgences, j'ai toujours réussi à poser mes congés. Depuis que j'y suis, j'ai plus de 260 heures à prendre que je n'arriverai pas à récupérer d'ici la fin de l'année." Pour l'été, l'organisation de ses vacances relève d'une véritable stratégie. "Quand on pose deux semaines, ça passe toujours, alors que quand c'est trois, c'est plus difficile à mettre sur le planning", admet celle qui a déjà fait une semaine à 60 heures en avril dernier. Elle a prévu de partir au mois d'août. "Les trois quarts du temps, les plannings se gèrent entre nous, explique Julie Doucet. Le système tient sur la bonne volonté des soignants." Il n'est pas rare qu'en cas d'absence de dernière minute, un(e) infirmier(e) ou un médecin vienne combler le trou durant son temps de repos. Un constat que partage José Monteiro, secrétaire du syndicat FO du CHU. "Les médecins s'arrangent entre eux. Ils s'organisent et font des concessions." Jusqu'au jour où tous, professions paramédicales et médecins vont craquer, pour de bon…