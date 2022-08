Sortosville-en-Beaumont. Pause douceur au salon de thé de La Maison du Biscuit

Sa façade a des allures de manoir hanté, mais détrompez-vous, vous ne risquez rien en pénétrant dans La Maison du Biscuit, située au 1197 route de Carteret, à Sortosville-en-Beaumont. Une institution familiale pour les 500 000 gourmands qui s'y pressent chaque année. À l'intérieur, les ateliers concoctent des financiers, cookies au caramel ou autres tuiles au chocolat, le tout emballé dans des boîtes au design d'antan. Un endroit idéal où se réfugier en cas de mauvais temps et profiter d'une pause douceur. Le chaleureux salon de thé est ouvert du mardi au dimanche de 9 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 18 h 30. Outre ces friandises, la maison familiale vend de l'épicerie fine, thé, confitures, produits normands et spiritueux.