Bonne table à Rouen. Lé là, quand la Réunion rencontre la Normandie

Pousser la porte de chez Lé là, c'est déjà entamer un voyage gastronomique. La gérante, Lynda Jumel, originaire de la Réunion, y a conjugué ses talents à ceux d'Alexandre L'Horphelin, passé notamment par la Couronne, pour une cuisine qui invite à l'évasion. Le concept : une fusion Réunion/Normandie. Avec beaucoup de finesse. "On introduit la fusion par petites touches, pour ne pas trop brusquer", confirme Lynda Jumel, qui a fait ses classes chez Ferrandi. Tout est ici affaire d'équilibre, d'associations mesurées pour la satisfaction des papilles. En entrée, un boudin noir de la boucherie de la Croix de pierre est servi en tarte, mais associé à des saveurs de la Réunion. "On ramène les épices pour le boudin, la pomme et l'oignon caramélisés pour retrouver la fusion", explique Lynda Jumel dans un large sourire.

Le rougail dans la tradition

Pour le plat principal, je jette mon dévolu sur le rougail de saucisses au combava, étant entendu qu'il s'agit de LA spécialité de l'île. "Le rougail, je ne peux pas le dénaturer, sinon je vais me faire des ennemis", plaisante la gérante, même si elle a ajouté à la recette ancestrale de sa famille une huile verte du plus bel effet. Autre originalité, le rougail de tomate qui accompagne les saucisses est "réveillé avec la pomme, pour la fraîcheur et le peps". Le combava apporte une belle acidité qui laisse ensuite la place au bouillon et, en fin de bouche, aux épices de votre choix (l'équipe est de très bon conseil pour les plus craintifs). Servi avec du riz à part et des lentilles, le plat, coloré et appétissant, invite à l'expérimentation à chaque bouchée. Déjà repu, je fais l'impasse sur le dessert mais essaie tout de même, avec modération, un verre de rhum arrangé, saveur banane flambée, qui vient bien conclure ce moment entre les prés normands et les plages de l'océan indien. Comptez 7 euros pour les entrées, 15 euros pour les plats. Adresse à recommander pour une cuisine à la fois exotique et raffinée.

Pratique. 37 rue Saint-Étienne-des-Tonneliers. Tel : 02 35 70 56 65