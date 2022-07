Caen. Éclat(s) de rue questionne la place de la femme dans l'espace public

Cet été à Caen, place à l'art de rue ! Comme chaque année, la Ville propose aux Caennais durant l'été différents spectacles dans les rues. Chaque jeudi et vendredi, du 8 juillet au 27 août, le public pourra apprécier ces spectacles gratuits dans l'espace public, aux quatre coins de la ville. Cette année, le festival d'art Éclat(s) de rue compte mettre "des étoiles plein les yeux" à son public. Le ton est donné. Les rêves et imaginaires, largement portés par des artistes féminines, seront au cœur des représentations. Celles-ci interrogeront également, à travers l'art de rue, la place de la femme dans l'espace public.

Lancement avec une parade musicale

Ces deux mois dédiés à l'art de rue débuteront vendredi 8 juillet à 18 h 30, à la Coulée verte, au 49 boulevard Georges-Pompidou, avec une parade musicale dansée. 30 nuances de noir (es), inspirée des fanfares New Orleans, regroupe 11 musiciennes et 11 danseuses de jazz et crée un mélange d'esthétiques musicales et chorégraphiques afro-américaines et africaines. Là, les femmes noires françaises revendiquent l'authenticité et la pluralité de leurs identités. Le collectif Les barjes prendra la relève à 19 h 30 avec son spectacle Viril(s). Ici, les deux hommes questionnent la beauté physique. Ils luttent pour ne pas être efféminés dans un monde où "être un homme, c'est avant tout de ne pas être une femme". Dans un univers forain, deux frères font de la réclame pour attirer le passant et offrir un spectacle qui mêle défis, exploits, goût du risque et de l'insolite.

"Une ode à la joie de vivre"

À 20 h 30, la compagnie Josianes investira la rue avec du cirque et de la danse verticale. Ici, sur fond d'humour décalé, mêlant acrobaties, chorégraphies et chants, une Espagnole, une Américaine, une Belge et une Française racontent leurs aventures rocambolesques et explorent la notion de résistance au féminin.

Décomplexé, authentique et drôle, le spectacle est "une ode à la joie de vivre et à la féminité". Le spectacle dure 45 minutes.

Carte blanche pour 12 femmes acrobates

Pour terminer cette soirée d'ouverture, un collectif de 12 acrobates, Projet. PDF s'élancera sur le devant de la scène vendredi 8 juillet à 21 h 30. Ces femmes présenteront Légendes urbaines, qu'elles ont préparé du 22 juin au 8 juillet au PVO Centre Sud-Ouest, à Venoix. Avec ce projet, à la frontière du spectacle de cirque, de l'événement participatif et du happening, ces femmes proposent une forme artistique singulière qui questionne les rapports intimes à l'espace public. Ce projet transversal qui mêle portés acrobatiques, construction éphémère, arts plastiques et feu s'inscrit dans une temporalité longue et dans une démarche d'implication des habitants.

Pratique. Éclat(s) de rue, du vendredi 8 juillet au samedi 27 août à Caen et huit autres communes environnantes. Soirée d'ouverture à la Coulée verte au 49 boulevard Georges-Pompidou. Programmation complète : caen.fr/eclats-de-rue.