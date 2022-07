Place du commerce. Trois nouvelles enseignes à Caen

Après deux ans passés à Bretteville-sur-Odon, l'enseigne s'est installée à Caen.La boulangerie artisanale a pris ses quartiers 7 avenue de Rouen depuis le 24 juin.

Située dans le quartier de la Demi-Lune à Caen, la boutique est beaucoup plus grande que la précédente. Il fallait en effet plus d'espace pour le four à bois, le fournil et le moulin. Ici, la farine est réalisée sur place, pour offrir aux clients un pain au levain naturel cuit au four à bois.