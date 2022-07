[Info Tendance Ouest] Saint-Lô. Rue du Neufbourg en sens unique : les amendes pourront être contestées

C'est une mesure qui fait grincer des dents. Depuis le mercredi 22 juin à Saint-Lô, la rue du Neufbourg et du Docteur Leturc sont en sens unique. Certains automobilistes se sont fait avoir les premiers jours et ont écopé d'une amende. "Et quatre points", témoigne Pierre, un riverain. Il ne conteste pas être en faute mais aurait voulu plus de pédagogie avant la douloureuse. D'après le directeur départemental de la sécurité publique, Patrick Rousse, une petite dizaine d'amendes pour contresens ont été distribuées ces derniers jours. Il est possible de les contester en envoyant un courrier au commissariat. Le procureur de la République sera indulgent dans le traitement du dossier.

Changer les habitudes

Ce changement de circulation fait tiquer quelques commerçants du quartier qui ont affiché sur leurs vitrines le refus de cette expérimentation de la mairie, qui doit durer jusqu'en octobre. "Les gens ne se sont pas habitués. C'est vrai qu'au bout de tant d'années de circulation, c'est compliqué de faire un changement", constate Jean-Robert Truinard, le patron du restaurant Le Central. "Il y a une mauvaise signalisation à notre sens et pas assez de pédagogie. Il y a des panneaux qui sont mis à 2,5 mètres de hauteur, les gens ne les voient pas." Il regrette aussi un manque de concertation de la part de la mairie, avec une réunion d'information des riverains mais pas de débat, à son sens.

La municipalité réfute cette version. Cette décision a été prise par les élus mais avec un groupe de travail qui rassemble les associations de cyclistes, la sécurité routière et Saint-Lô Commerces. Ce changement dans la circulation a pour but "d'augmenter l'attractivité du centre-ville de Saint-Lô et apaiser et sécuriser les différents types de déplacement", d'après Jérôme Virlouvet, le premier adjoint. "Un centre-ville où il fait bon se balader, faire du lèche-vitrines, où on se sent en sécurité, moins bruyant, nous pensons que c'est un centre-ville qui sera plus favorable au commerce", poursuit-il. Le sens "remontant" de la rue du Neufbourg a laissé place à une piste cyclable. Jérôme Virlouvet rappelle qu'il n'y a pas eu de places de stationnement retirées, notamment pour les commerces. Des adaptations ont aussi été réalisées après les premières remontées de terrain. "On a ajouté des potelets, on a ajouté des marquages au sol, notamment rue de la Barque pour montrer que les véhicules ne pouvaient plus remonter à droite rue du Neufbourg", précise Jérôme Virlouvet. Un bilan sera tiré en octobre et le choix de maintenir la nouvelle circulation, de l'adapter ou de revenir à la situation antérieure sera alors fait.

Le groupe d'opposition municipal "Les Saint-Lois au cœur de l'action" s'est emparé du dossier. "A court terme, nous demandons à la majorité municipale, qu'une réunion publique soit organisée rapidement afin d'écouter ce que les habitants ont à dire sur cet aménagement", souhaite le groupe dans un communiqué. Les élus rappellent qu'ils avaient un autre projet en décembre 2019, quand ils étaient aux manettes.