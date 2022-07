Seine-Maritime. Après l'orque, une baleine aperçue dans la Seine

Au mois de mai, une orque s'était perdue dans la Seine. Son cadavre avait été retrouvé non loin de Duclair après plusieurs jours d'errance. Jeudi 30 juin, c'est un cétacé qui a été observé à plusieurs reprises par des marins et des pilotes de la Seine, entre le pont de Normandie et le pont de Tancarville.

Le préfet de la Seine-Maritime a immédiatement réuni l'association du Groupe d'Étude des Cétacés du Cotentin et des mammifères marins de la mer de la Manche (GECC), l'organisation Sea Sheperd France et l'observatoire PELAGIS. À l'issue des échanges et compte tenu des documents photos et vidéos consultés, les participants se sont accordés sur le fait que l'animal pourrait être un rorqual à museau pointu adulte, d'une taille imposante d'environ dix mètres.

L'animal ne serait pas en danger

La préfecture indique que "l'animal observé se déplace lentement mais avec des mouvements puissants, et semble dans une bonne condition physique. S'il est confirmé qu'il s'agit bien de cette espèce, il n'est pas rare d'observer des spécimens isolés dans des zones côtières dans lesquelle l'animal est en capacité de se nourrir, y compris dans un estuaire."

Il pourrait s'agir de l'animal aperçu ces derniers jours sur le littoral seinomarin, notamment au large de la commune de Saint-Jouin-Bruneval, mais sans aucune certitude.

La capitainerie HAROPA du port de Rouen a pris un avis à la navigation pour interdire d'approcher l'animal à moins de 100 mètres. Le GECC a mis en place un dispositif d'observation et l'organisation Sea Shepherd se tient prête à mobiliser si nécessaire ses équipes et embarcations pour assurer une observation à distance, notamment par drone. La préfecture de Seine-Maritime invite les témoins à signaler toute observation du mammifère, en contactant le GECC au 07 66 17 50 48.