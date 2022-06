Manche. Dragon 50, élément essentiel dans la chaîne des secours

Dans la Manche, l'hélicoptère de la Sécurité civile Dragon 50, basé à Donville-les-Bains près de Granville, est médicalisé depuis aujourd'hui cinq ans. Il a réalisé, en 2021, 500 interventions pour raison médicale, pour des personnes en fragilité cardiorespiratoire, des accidents de la route, des secours en mer.

Norbert Berginiat est le médecin chef des sapeurs-pompiers de la Manche.

Ces interventions nécessitent en plus des pilotes et mécaniciens de bord, un bataillon de 50 sapeurs-pompiers médecins et infirmiers urgentistes tout au long de l'année. Et les interventions en vol nécessitent une formation particulière et une adaptation.

Sylvain Colleur est infirmier urgentiste sapeur-pompier à bord de Dragon 50.

Vincent Goullet de Rugy est médecin urgentiste sapeur-pompier à bord de Dragon 50.

Si 90 % des interventions de Dragon 50 se font sur le territoire de la Manche, l'hélicoptère peut être appelé aussi dans le Calvados, l'Orne, la Mayenne, l'Ille-et-Vilaine et les Côtes-d'Armor.

Dragon 50 se prépare à une forte activité cet été, avec la présence des touristes, comme à chaque saison estivale.