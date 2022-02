Rouen : "Symbiose" soigne des pieds à la tête

Reflexologue et psychologue. Si le travail du second est bien connu, la première pratique cette médecine millénaire d’origine chinoise basée sur des points d’acupuncture, principalement sous les pieds, où chaque zone est reliée à un organe du corps et où chaque tâche peut révéler un dysfonctionnement physique. Par pression ou à l’aide d’une source de chaleur appliquée près de la peau, la réflexologue dénoue les blocages, plus complexes qu’ils n’y paraissent.

Le corps parle

Là où l’histoire sort de l’ordinaire, c’est que ce couple a uni ses savoirs pour soigner autrement. Un concept nommé... “Symbiose”. “La complémentarité nous a paru évidente”, explique Michel Levionnois. “Les problèmes psychiques génèrent très souvent des troubles physiques”. Elisabeth acquiesce : “Et inversement. En tant que réflexologue, je découvre rapidement que certains problèmes de santé sont liés à des chocs émotionnels”.

Travailler en couple prend soudain tout son sens. “Nous échangeons après nos journées de travail”. Des dialogues qui amènent parfois l’un des deux à confier un patient à l’autre. “Ce n’est pas systématique. Nous n’imposons rien, mais expliquons aux gens pourquoi débuter un travail psychologique ou en réflexologie pourrait leur permettre d’aller plus loin et d’aller mieux dans leur tête et leur corps”, précise la réflexologue. “Nous les accompagnons jusqu’aux premiers résultats”, ajoute le psychologue. “L’objectif est de leur donner les clés pour reprendre confiance et se débrouiller seuls”.

Pratique. "Symbiose", 47 rue Jean Lecanuet, à Rouen. Elisabeth et Michel Levionnois organisent tous les premiers jeudis du mois, de 19h à 20h, une réunion d’information. Inscription conseillée. Renseignements au 06 60 24 30 56 (réflexologie) et 06 11 27 00 75 (psychologie).