Alençon. Attentats du 13 novembre : Salah Abdeslam condamné à la prison à vie

La cour d'assises spéciale de Paris qui a jugé durant dix mois les auteurs des attentats du 13 novembre 2015, au Stade de France, sur les terrasses, et au Bataclan, a rendu son verdict mercredi 30 juin. Le plus emblématique des djihadistes, Salah Abdeslam, a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible, la peine la plus lourde du Code pénal. La peine identique est identique, perpétuité incompréhensible, pour les deux terroristes d'Alençon : Fabien et Jean-Michel Clain, les voix françaises qui avaient revendiqué ces attentats. Ils sont présumés morts chez Daesh au Proche-Orient, mais sans aucune certitude...

"Le délai d'appel est de dix jours, attendons les dix jours" a réagi l'Alençonnais Philippe Duperron, président de l'association de victimes 13 ONZE 15, et père de Thomas, mort au Bataclan à l'âge de 30 ans. "La peine prononcée n'était pas la réparation qu'attendaient les parties civiles... ce qu'elles attendaient, c'était le procès en lui-même... ce ne doit pas être une forme de vengeance", a-t-il ajouté.