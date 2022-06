Médiévales de Bayeux. Des restrictions de circulation et de stationnement en ville

La 35e édition des Médiévales de Bayeux débute ce vendredi 1er juillet. Les festivités dureront tout le week-end. L'événement entraîne des restrictions de circulation et de stationnement dans la ville, à partir du mercredi 29 juillet et jusqu'au lundi 4 juillet.

Entre le mercredi 29 juin et le lundi 4 juillet

Il ne sera pas possible de se garer ou de circuler dans les lieux suivants du centre-ville historique de Bayeux :

• Place de Gaulle.

• Rue Bourbesneur, rue des Chanoines, rue de la Maitrise, rue de la Juridiction, rue Genas-Duhomme (située entre la sortie du parking et la rue Saint-Malo), rue Franche, rue du Bienvenu, rue des Cuisiniers, rue de la Chaine, rue Laitière, rue Lambert-Leforestier, rue Larcher, rue Tardif, rue de Nesmond, rue Quincangrogne.

• Impasse Prud'homme, impasse Glatigny.

• Parking du Violet de Bayeux, parking de l'Évêché de Bayeux, parking de l'Hôtel de Ville, parking devant le monument des Déportés (rue Larcher).

Le vendredi 1er juillet

À l'occasion de la Grande Parade, le stationnement est interdit de 18 heures jusqu'à minuit dans les lieux suivants :

• Place Saint-Patrice (sur la partie comprise entre la fontaine et la rue du Dr Guillet).

• Rue du Dr Guillet, rue Saint-Patrice (sur la partie comprise entre la rue du Dr Guillet et la rue Royale), rue Saint-Malo, rue Saint-Martin.

De 20 h 30 à minuit, la circulation est interdite :

• Place Saint-Patrice (sur la partie comprise entre la rue du Marché et la rue Saint-Patrice).

• Rue du Dr Michel (sur la partie comprise entre la rue Edmond-Michelet et la rue du Dr Guillet, dans ce sens de circulation), rue du Dr Guillet, rue Saint-Patrice (sur la partie comprise entre la rue Arcisse de Caumont et la rue Royale), rue Royale, rue Saint-Malo, rue Saint-Martin, rue des Terres (de l'avenue Conseil à la rue Royale, dans ce sens de circulation), rue Royale, rue Genas-Duhomme (sur la partie comprise entre la sortie du parking et la rue Saint-Malo).

Les véhicules en stationnement sur le parking des Remparts pourront sortir du parking par la rue Genas-Duhomme en direction de la rue des Bouchers, en sens inverse de la circulation habituelle.

La fête foraine

La fête foraine s'installe du samedi 2 au mardi 19 juillet sur le parking de Coubertin. L'événement "Aure Série, à la rencontre des légendes" prend la place de la fête foraine le 23 juillet. Le parking Coubertin est donc fermé du 28 juin au 24 juillet.