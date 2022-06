Manche. Des élèves formés aux valeurs olympiques en vue de Paris 2024

Plus que deux ans et un mois avant les JO de Paris 2024. Dans la Manche, le Comité départemental olympique et sportif (CDOS) se démultiplie pour intéresser les élèves de collèges et écoles et leur apprendre les valeurs olympiques : excellence, amitié respect. Un atelier a eu lieu mardi 28 juin, au collège Notre-Dame de Sourdeval. Une trentaine d'élèves étaient présents dans la classe, pour une heure et demie de questions-réponses avec le chargé de développement du CDOS. Parmi les questions, qu'est-ce que les jeux olympiques ? "Ce sont des jeux dans tout le monde", répond Carter. "Des courses à pied, le 400 m…", renchérit Léo. "Du sport", conclut Anna. Viennent ensuite les valeurs et les symboles des JO : les cinq anneaux, pour cinq continents, les six couleurs (blanc compris), dont on retrouve au moins une sur chaque drapeau du monde. "S'il y a quelqu'un de blessé, il faut l'aider, même si avec lui tu ne vas pas finir premier", enregistre Typhaine. Et pour Aubin : "Les jeux olympiques, c'est vraiment pour rassembler les pays, et les unifier."

Ces valeurs, les élèves vont essayer aussi de les appliquer dans le quotidien.

À l'animation, Thibaud Condette, du Comité départemental olympique et sportif. "Cette intervention se sert des JO comme prétexte pour leur inculquer toutes les valeurs positives qu'ont les Jeux olympiques, mais aussi pour donner un dynamisme au sport et leur parler de tout ce qu'il y a autour", explique-t-il. Les jeunes formés sont les sportifs et dirigeants de clubs de demain, estime-t-il.

Des actions de ce type vont continuer jusqu'au JO, car la Manche est labellisée terre de jeux 2024, un label pour faire vivre les jeux à tous et que chacun se les approprie.