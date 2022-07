À découvrir en pays d'Alençon. Ce qu'il ne faut surtout pas manquer !

Choisir Alençon pour ses vacances, c'est faire le bon choix ! Les commerçants de la ville s'en donneront à cœur joie pour que vous puissiez passer le meilleur des séjours possible. Cafés, restaurants, hôtels… La rédaction de Tendance Ouest a sélectionné trois lieux à ne pas manquer lors de votre passage dans la Cité des ducs.

De l'authentique au haut de gamme

Si vous souhaitez une brasserie authentique, dirigez-vous vers le Café du théâtre, situé au pied de la Halle aux blés, un monument original entièrement circulaire et surplombé par une coupole en verre. Dans la brasserie, derrière le comptoir, la tireuse à bière et ses longs tuyaux de cuivre témoignent de l'époque. À quatre kilomètres de là, au sud d'Alençon, le restaurant gastronomique L'Alezan saura régaler vos papilles. Le chef propose une cuisine inventive et innovante. La journée se termine ? Nous vous suggérons de Château de Saint-Paterne pour passer une nuit d'excellence. Cet hôtel quatre étoiles a trouvé sa place entre des murs vieux de plusieurs siècles.