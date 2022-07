À découvrir dans le Perche ornais. Calme et tranquillité règnent sur les reliefs

C'est sans doute l'écrin de verdure de l'Orne. Le Perche fait partie de ces lieux où la nature passe au premier plan. Ses importantes forêts et collines qui façonnent les reliefs en font l'endroit idéal du département pour quiconque souhaite se ressourcer. La rédaction de Tendance Ouest vous suggère quelques lieux où faire étape lors de votre séjour.

Petites adresses, grands plaisirs

Une bonne adresse pour les amoureux des vignes. Les Vins Diou, ce caviste et bar à vins installé à Mortagne-au-Perche, sert dans une ambiance décontractée et une décoration épurée des spiritueux accompagnés de planches à grignoter. L'apéritif terminé, rendez-vous En Gare, à Rémalard-en-Perche. Ce nouveau restaurant installé dans une ancienne gare propose une cuisine simple et raffinée avec des burgers. Nous vous proposons ensuite de passer la nuit non pas au tribunal mais à l'Hôtel du Tribunal. Un établissement trois étoiles de charme qui possède son propre restaurant gastronomique au cœur de la cité médiévale de Mortagne-au-Perche.