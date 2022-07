Montaigu-la-Brisette. Quatre cents animaux à découvrir au Parc animalier Saint-Martin

Entrez dans ce havre de verdure qu'est le Parc animalier de Montaigu-la-Brisette, route de Montaigu, qui s'étend sur 20 hectares. Là, résident 400 animaux venus des cinq continents ! Parmi les plus exotiques, les perroquets, dromadaires, wallabys, makis cattas, buffles d'eau, loups, babouins et autres lémuriens (les vedettes du parc). Chaque année, entre 40 000 et 50 000 visiteurs viennent les découvrir en famille. Les enfants de 3 à 10 ans pourront aussi profiter d'une balade en poney, au pas, accompagnés de leurs parents, l'après-midi de 14 h 30 à 17 h 30. En fin de visite, profitez d'une bonne crêpe fabriquée sur place. Cet été, le parc est ouvert tous les jours de 11 heures à 18 h 30. Tarifs : 10,50 € par adulte, 8,50 € par enfant de 3 à 12 ans.