Près de Lillebonne. Jean-Claude, candidat emblématique de L'Amour est dans le pré, retrouvé mort

Il était l'un des candidats les plus emblématiques de L'Amour est dans le pré. Jean-Claude Joly, agriculteur dans le pays de Caux, a mis fin à ses jours dans la nuit de vendredi 24 à samedi 25 juin, indiquent nos confrères du Courrier Cauchois.

"Mon Jean-Claude, les mots me manquent, mais pas mes larmes. Merci de m'avoir donné tant de joie et d'affection à chacune de nos retrouvailles. Tu as choisi de dire stop, alors repose en paix. Mes pensées vont vers Maud et votre petite Charlotte", a réagi Karine Le Marchand, présentatrice de l'émission de M6, sur Instagram.

En couple grâce à l'émission

C'est en 2011, lors de la sixième saison du programme, que les téléspectateurs avaient découvert Jean-Claude, ses nombreuses gaffes le rendant immédiatement attachant. Il avait rencontré sa compagne, mère de trois enfants, grâce à l'émission, et avait eu avec elle une petite fille, en 2014.

Jean-Claude Joly résidait à La Frenaye, commune d'un peu plus de 2 000 habitants, près de Lillebonne.