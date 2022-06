Moussonvilliers. Une voiture fait plusieurs tonneaux sur la nationale 12 dans l'Orne

Un accident de la circulation a eu lieu dimanche 26 juin sur la RN 12 dans l'Orne, à hauteur de la commune de Moussonvilliers, à la frontière avec l'Eure et l'Eure-et-Loire et à l'est de Mortagne-au-Perche. Une voiture avec à son bord une femme et deux enfants a fait plusieurs tonneaux. 13 sapeurs-pompiers étaient encore sur place dimanche en fin de journée.

Plus d'informations à suivre...

Les secours de l'Orne, par ailleurs, sont également intervenus samedi 25 juin pour un feu de hangar agricole à Ceton, à la frontière de l'Orne, de la Sarthe et de l'Eure-et-Loire. Le bâtiment de 30 mètres carrés a entièrement brulé. 11 sapeurs-pompiers étaient sur place, de la caserne du Theil, dans la commune nouvelle Val-au-Perche.