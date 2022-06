Manche. Ouverture de 8 postes de surveillance des plages par les nageurs sauveteurs

Huit postes de surveillance des plages de la SNSM sont ouverts depuis ce samedi 25 juin. Il s'agit des postes de Bricqueville-sur-Mer, Saint-Martin-de-Bréhal, Coudeville, Carolles et les deux postes de Saint-Pair-sur-Mer et de Jullouville. Les quatre autres seront ouverts le week-end suivant. 147 nageurs sauveteurs sont ainsi mobilisés tout l'été pour la surveillance des plages et de la baignade. Les postes de secours des sapeurs pompiers au nombre de 18 vont eux mobiliser 115 surveillants.

En parallèle, un changement de signalisation va avoir lieu sur les plages. La baignade surveillée se fera désormais entre deux drapeaux rouges et jaunes. La zone de baignade sera ainsi évolutive en fonction des conditions de mer et du temps.

Un changement qui concerne toutes les plages du littoral français.