Athlétisme. Le 33e meeting de Sotteville-lès-Rouen met le sport adapté en valeur

Organisé par le club du Stade sottevillais 76, le meeting international de Sotteville-lès-Rouen accueille les meilleurs athlètes du monde ce lundi 4 juillet, au stade Jean-Adret. Cette compétition intense précède les championnats du monde à Eugène, aux États-Unis. Parmi la centaine d'athlètes internationaux, seront présents les Français Jimmy Vicaut (engagé sur les épreuves du 100 mètres et du 200 mètres) ou encore Pascal Martinot-Lagarde, champion d'Europe du 110 mètres haies qui reprend la compétition par ce meeting après une blessure. "Ça sauve ma saison avant les championnats du monde", confie l'athlète.

La championne locale en lice

Le public sottevillais pourra soutenir sa championne, Odile Ahouanwanou. Licenciée au club sottevillais 76, elle vient d'être sacrée championne d'Afrique d'heptathlon. L'athlète s'engage sur la longueur pour ce meeting, et peut-être sur le 100 mètres haies. Concourir à la maison, "ça change tout ! Chaque fois que je participe au meeting, je fais mon record ou je l'égalise. Au meeting, le public m'envoie cette énergie. Sur la longueur, le but c'est d'aller chercher les 6,30 mètres. Je le fais à l'entraînement, j'aimerais le faire en compétition", espère la championne.

Cette année, deux courses de sport adapté, une épreuve de 100 mètres femmes et une autre pour les hommes, sont organisées au prémeeting de la Ligue normande d'Athlétisme (LNA). Ces courses ont toutes leur place sur ce meeting "qui doit porter des valeurs. On ne voulait pas faire un événement handisport, on veut parler d'inclusion. On fait tous ensemble la même chose, le même jour et au même moment", explique Vincent Turpin, directeur du meeting.

Pratique. Accès libre.