Un atelier pour manier la plume

Oublions un instant notre époque, pour remonter le temps et revenir à celui où l’écriture reposait sur l’art de l’enluminure et à la calligraphie. Ces deux techniques ont accompagnées pendant des siècles nos ancêtres qui cherchèrent systématiquement la beauté, la perfection artistique dans leurs réalisations. Le Musée départemental des antiquités vous propose de plonger un instant dans ces deux univers par une initiation à ces techniques du Moyen âge. Découvrez le support, les outils utilisés et les encres adéquates pour réaliser des enluminures ou des calligraphies. Cet atelier vous emmènera dans une autre dimension qui vous rapprochera de l’histoire de l’écriture.



Pratique. Musée départemental des Antiquités, 198 rue Beauvoisine, 10 € par séance (matériel fourni). Informations et réservations au 02 35 15 69 22. Plusieurs sessions sont organisées, les samedis 1er, 8 et 15 octobre, de 10h à 12h, ainsi que de 14h30 à 16h30.