Musique. Céphaz de retour avec un clip tourné en Normandie !

Céphaz est de retour !

Après les succès de Toi tu pars et de On a mangé le soleil, Céphaz a sorti son premier album L'homme aux mille couleurs fin avril dernier. Et parmi les quatorze titres de l'album, celui de Ne te retourne pas se démarque pour devenir le hit de l'été.

Et afin de rendre ce titre connu du grand public, le clip vient d'être dévoilé. Un clip tourné en Normandie, entre le Vexin et Dieppe, avec des plans de la plage du Petit-Ailly, à Varengeville-sur-Mer. Vous remarquerez également la présence de Sylvain Duthu, de Boulevard des Airs, au tout début du clip. Il fait partie des artistes qui ont aidé Céphaz à réaliser ce nouvel album.

Découvrez ce clip ci-dessous :