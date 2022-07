Tourouvre au Perche. Venez redécouvrir des centaines de produits d'époque

C'est un véritable retour dans le passé que vous propose le Musée des commerces et des marques, à Tourouvre-au-Perche.

Au sein des Muséales de Tourouvre, l'exposition permanente "Du panier au caddie, deux siècles de consommation" propose une promenade instructive nostalgique et ludique jalonnée de reconstitutions d'anciennes boutiques et d'espaces d'interprétation autour des thèmes du commerce d'autrefois, des marques, de la publicité et des objets publicitaires.

Pratique. Ouvert du mardi au dimanche de 10 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 18 heures. Adulte Plein tarif (Visite libre) 5 € ; tarif réduit : comptez 3 € pour les 10 à 25 ans. Gratuit pour les moins de 10 ans. Tél. 02 33 25 55 55