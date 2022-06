Blainville-Crevon. Archéo jazz : voici venu le temps de vivre!

Avec pour tête d'affiche James Blunt, Ayo ou encore Kimberose, Yann Blard, co-programmateur de l'événement nous promet de belles émotions musicales à l'Archéo jazz.

À la recherche du temps perdu

Après deux années blanches, le festival s'offre une édition inégalée cette année, avec une belle sélection d'artistes de renom : "Exceptionnellement cette année, le festival s'organise en cinq soirées de concerts au lieu des quatre habituelles, annonce Yann Blard. Ce qui nous permet d'offrir à nos spectateurs autant d'ambiances musicales différentes que de soirées." Membre du comité de sélection, Yann s'attache, comme ses collaborateurs, à ouvrir davantage les horizons du festival avec une programmation toujours plus éclectique : "Si à ses débuts le festival se consacrait uniquement au jazz, nous intégrons dorénavant des styles musicaux diversifiés, notamment pop rock avec James Blunt, mais aussi folk avec Ayo et soul avec Kimberose. Mais le festival ne renie pas ses racines, car beaucoup de ces artistes comme Robben Ford ou Avishai Cohen et Biréli Lagrène puisent leur inspiration dans l'univers jazz." Pour rattraper le temps perdu, cette nouvelle édition s'annonce donc d'autant plus riche.

Ô temps suspend ton vol !

C'est dans un environnement unique, en pleine campagne, et pourtant à 30 minutes seulement de Rouen par la route que ce festival s'est implanté : "L'association Archéo jazz a créé cet événement pour faire revivre les superbes ruines de ce château : cadre particulièrement propice à cette pause musicale", souligne Yann : de quoi effectivement déconnecter tout à fait des contraintes du quotidien. "Les concerts principaux sont donnés sous chapiteaux à 20 heures, mais le site est accessible dès 18 heures chaque jour afin de profiter d'un moment de convivialité à la buvette et de s'offrir l'opportunité de découvrir des groupes locaux. Les spectateurs ont également plaisir à déambuler parmi les superbes ruines et à profiter pleinement du site historique."

L'air du temps

La programmation est établie grâce au concours de nombreux bénévoles. Yann fait partie du noyau dur du comité de sélection : "Nous cherchons toujours à capter l'air du temps et il nous importe de choisir non seulement des artistes aboutis et créatifs, mais aussi des artistes capables de partager sur la scène énergie et bonnes ondes avec le public." La scène locale est également représentée : Yann cite par exemple Gabriel Gosse, invité en première partie de Kimberose. "Il nous tient à cœur de promouvoir aussi des jeunes artistes prometteurs et des talents locaux. Gabriel est l'un d'entre eux : c'est un artiste rouennais précoce, ex-membre du groupe Totem, présenté en off lors d'une précédente édition. Il compose dans un style jazz fusion rock et on parle de plus en plus de lui !"

Pratique. Du 28 juin au 2 juillet, château médiéval de Blainville-Crevon, 33 à 55 € par soir, pass 2 à 4 soirs de 56 à 99 €. archeojazz.com