À découvrir. Un week-end estival le long de la côte d'Albâtre

Du Havre au Tréport, de nombreux villages bordent la côte normande. Le circuit proposé est une boucle qui débute par un village remarquable : Veules-les-Roses. Massivement fleurie, la commune se traverse à pied, le long de la Veules, enjambée par plusieurs moulins. Le bourg abrite des bâtisses typiquement normandes avec ses maisons en chaume, en pierre et en silex. La promenade s'achève par une plage de sable et de galets où les plus courageux pourront se baigner.

D'autres villages singuliers

À 20 minutes en voiture, Sainte-Marguerite-sur-Mer dévoile une plage intimiste avec ses petites cabanes en bois. Pour une virée nature, le Vasterival, un jardin botanique, est à visiter. Un peu plus loin, Varengeville-sur-Mer est connue pour son église en bord de falaise, où repose le peintre George Braque. Cet été, le jardin Shamrock rouvre et révélera ainsi son impressionnante collection d'hortensias. Le trajet se termine à Hautot-sur-Mer, en pleine campagne, où les chemins de randonnées ne manquent pas.