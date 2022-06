[Vidéo] Sap-en-Auge. Un an après les inondations, l'hommage des autorités

Après un terrible orage le 22 juin 2021, en quelques minutes, tout le centre de la commune du Sap, qui se trouve dans une cuvette, s'était retrouvé sous plus d'un mètre d'eau. Un véritable torrent avait tout saccagé : commerces noyés, murs effondrés…

Un an après, hommage aux sauveteurs

Un an après, mercredi 22 juin 2022, à 19 heures, le préfet de l'Orne et le président du Conseil départemental sont venus sur place, pour mettre à l'honneur certains de celles et ceux qui s'étaient alors mobilisés pour secourir et soutenir la population.

Le préfet a d'abord sillonné la commune, photos à l'appui, pour se rendre compte de ce qui s'est passé. Un an plus tard, beaucoup d'habitants restent traumatisés, comme l'épicière du village, qui affiche quelque 150 000 euros de dégâts : "On a eu 1,30 mètre d'eau dans le magasin, on n'a eu pas le temps de tout sauver, ça a été très très vite, on a juste sauvé nos vies", se rappelle-t-elle. "Et maintenant, dès qu'il y a un orage, j'y repense. Il y a trois semaines, on a mis des boudins hermétiques car on a eu peur à une nouvelle inondation." Nathalie Simon a pu échanger avec le préfet, lui indiquer que malgré son assurance, 45 000 € sont restés à sa charge et qu'elle a dû emprunter pour maintenir son commerce en activité.

Ecoutez ici Nathalie Simon: Impossible de lire le son.

Cérémonie officielle

Pompiers, gendarmes, secouristes, population, tous étaient ensuite réunis sur la place du village. Par miracle, ou grâce à l'efficacité des secours, personne n'a péri au Sap lors de ces inondations du 22 juin 2021. Après un passage en revue des troupes, celles et ceux qui ont été impliqués dans la gestion de cette crise ont été mis à l'honneur, à titre individuel ou collectif, avec médailles, pour acte de courage et de dévouement, lettres de félicitations, lettres de remerciement. "On a juste fait notre devoir", explique par exemple la sergente Alicia Roger, pompier volontaire au centre de secours du Sap. Plusieurs jours après cette catastrophe climatique, un important nettoyage et des réparations d'urgences ont mobilisé de nombreux services.

Ecoutez ici la sergente Alicia Roger: Impossible de lire le son.

Prévoir l'imprévisible

Depuis ces inondations, le lit de la rivière a été élargi, mais par précaution, les maisons et magasins du centre-bourg sont désormais équipés de planches hermétiques et autres boudins, pour obturer le passage des flots. Et par sécurité, une sirène d'alarme a été installée dans la commune pour prévenir les habitants au cas où une nouvelle vague destructrice déferlerait sur la commune.