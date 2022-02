Orne. Le secteur du Sap totalement sinistré par d'impressionnantes inondations

Mardi 22 juin, le nord-est du département de l'Orne a été confronté à un épisode météorologique pluie-inondations, notamment sur les secteurs du Sap-en-Auge, de Gacé, et de Vimoutiers.

La préfète de l'Orne a activé un Centre opérationnel départemental (COD) afin de coordonner l'action des services mobilisés pour assurer la sécurité de la population. "D'importants moyens sont mobilisés, dont une vingtaine de militaires de la gendarmerie et 80 sapeurs-pompiers. Quatre embarcations ont été déployées sur le terrain. Des opérations de reconnaissance et de mise en sécurité se sont déroulées tout au long de la journée. Des opérations de pompage ont commencé et vont se poursuivre pendant la décrue", a précisé la préfecture. Pour l'instant, la pluie a cessé et aucune victime n'est à déplorer.

De nombreux sinistrés

Un bilan provisoire établi mardi en fin d'après-midi est particulièrement impressionnant. Il fait état d'une centaine d'habitations inondées, d'une habitation détruite et de quatre habitations évacuées en raison d'un risque d'effondrement. "34 personnes ont dû être mises en sécurité. Deux personnes en hypothermie ont été prises en charge. Une solution d'hébergement provisoire a été installée à la salle Armontel de Vimoutiers, mise en place par la communauté de communes des Vallées d'Auge et du Merlerault, en lien avec l'association départementale de protection civile", souligne la préfecture. Certaines habitations ont subi des coupures d'électricité. ENEDIS prévoit un retour à la normale, ce mardi vers 18 heures.

Routes fermées

Les routes départementales RD 12, RD 13A, RD 230, RD 707 et RD 3 sont partiellement coupées et vont le rester durant toute la nuit prochaine. Des déviations ont été mises en place par les services du Conseil départemental. Afin de limiter les risques engendrés par la circulation, les parents des élèves de l'école du Sap-en-Auge ont été invités à récupérer leurs enfants à l'aire du Cheval Bai, rond point de Monnai à La Ferté-en-Ouche, où les écoliers sont acheminés par bus. Les services de l'Éducation nationale ont pris contact avec les parents. En cas de difficulté, ils peuvent contacter le 02 46 44 27 27.

Crue stabilisée à Vimoutiers

À Vimoutiers, durant la nuit de lundi à mardi, la crue de la rivière La Vie a recouvert les quais d'une trentaine de centimètres d'eau. Ce mardi soir, "la rivière est à ras bord, mais ça ne déborde plus", nous a confirmé le maire Guy Romain.