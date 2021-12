Sap-en-Auge. Six mois après les inondations, où en est la commune ?

À quelques jours de la Saint-Sylvestre, il est de coutume de revenir sur les principaux événements qui ont marqué l'année qui s'achève. Dans l'Orne en 2021, chacun se rappelle des images spectaculaires des inondations qui ont envahi la commune du Sap. C'était le 22 juin, après un épisode de pluies diluviennes : en quelques minutes, tout le centre de la petite commune ornaise s'était retrouvé les pieds dans l'eau, avec plus d'un mètre d'eau dans certaines maisons et certains magasins, les rues transformées en torrent.

Beaucoup ont tout perdu, plusieurs maisons menaçaient de s'effondrer.

Un peu plus de six mois après

les inondations, où en est-on ?

Dans les jours qui ont suivi, de nombreuses personnalités se sont rendues sur place : la préfète, des services de l'État, ceux du département. Très rapidement, l'état de catastrophe naturelle a été publié au Journal officiel. Puis… plus rien, comme si tout s'était arrêté avec le départ des caméras de télévision, estiment les sinistrés. Malgré les promesses, malgré les dégâts à réparer, malgré les indispensables précautions à mettre en œuvre pour éviter un drame humain lors d'une hypothétique prochaine inondation.

Six mois plus tard, à quelques jours d'entamer une nouvelle année, les moyens annoncés ne sont pas arrivés. "On a rempli tous les dossiers qui nous ont été demandés, on est passés, avec les services de la Communauté de communes, pour aider chaque sinistré à remplir le sien", se rappelle le maire, dépité, de la commune de 990 habitants. "Les crédits ministériels ne sont toujours pas arrivés pour faire les travaux", confirme Gérard Rosé, bien embêté pour répondre à la population, lorsque celle-ci l'interroge sur cette absence de financements.

Ecoutez ici Gérard Rosé: Impossible de lire le son.

Des moyens d'alerte

à la population

"La mairie fait ce qu'elle peut avec ses petits moyens. On commence, cette fin d'année, la mise en place de dispositifs amovibles devant chaque porte, pour éviter une prochaine inondation des maisons ou des magasins", explique l'élu local.

Un plan de prévention en cas de future inondation a également été mis en place dans la commune, avec notamment des moyens d'alerte de la population.

Pour aller plus loin. Après Le Sap et toujours dans l'Orne, le 12 juillet 2021, c'est tout le bas de la commune de Gacé qui avait été à son tour inondé, à la suite de fortes pluies, par une crue de la Touques.