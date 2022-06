Normandie. Covid-19 : les contaminations repartent à la hausse

Les contaminations à la Covid-19 sont en hausse de 39 % depuis une semaine en Normandie, d'après le dernier bilan en date du mercredi 22 juin, de l'Agence régionale de santé. Une augmentation constatée dans tous les départements normands.

C'est dans la Manche que le virus circule le plus, avec une augmentation de 48 % des cas et un taux d'incidence de plus de 440 cas positifs pour 100 000 habitants. Viennent ensuite le Calvados (taux à 430), la Seine-Maritime (375), l'Eure (367,6) et enfin, l'Orne (279,5). À l'hôpital, pas encore de quoi s'affoler. "Les hospitalisations sont en baisse, mais le rythme des entrées en hospitalisation conventionnelle est en hausse, tandis que le rythme des entrées en réanimation reste peu élevé et stable", prévient l'ARS.