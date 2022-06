Cinéma. Clap de fin pour le Festival du film romantique de Cabourg

C'est sous un soleil radieux que s'est déroulé le Festival du film de Cabourg. L'événement a ouvert ses portes mercredi 15 juin. Acteurs, réalisateurs et producteurs s'étaient donné rendez-vous pour la 36e édition des journées romantiques, sous l'œil bienveillant de Marcel Proust. Six films étaient en compétition pour le Grand Prix. Le jury était présidé par Diane Kurys, qui était accompagnée d'Astrid Berges Frisbey, Lucas Bravo, Michel Fessler, Stéphane De Groodt, Alexandre Mattiussi, Julia Piaton, Ariq Rahimi, Sylvie Testud et Anamaria Vartolomei. Seize autres films étaient en lice pour le Prix du Public. Les festivaliers ont pu les visionner pendant cinq jours.

Samedi 18 juin, la ville avait revêtu ses plus beaux habits et le tapis rouge a été déroulé dans l'avenue de la Mer pour la soirée de clôture. Hélas, la fête a été un peu gâchée par la tornade qui s'est abattue sur les plages de la Côte Fleurie. En particulier, le défilé des stars présentes, qui traditionnellement se fait le long de la promenade Marcel Proust, a dû être déplacé côté jardin.

Mais cela n'a pas découragé le public, venu nombreux, applaudir les personnalités présentes pour l'occasion. Le palmarès a été dévoilé peu après 21 heures. C'est Nelly et Nadine, une histoire d'amour entre deux femmes dans les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a remporté la palme. Ce long-métrage, suédois, belge et norvégien, était réalisé par Magnus Gertten. Le Prix du Public a quant à lui récompensé le film français, Maria Rêve, mis en scène par Lauriane Escaffre et Uvo Muller, avec Karine Viard dans le rôle d'une femme de ménage férue de poésie. Dimanche 19 juin, dernier jour du festival, les cinéphiles se sont précipités dans les salles obscures pour voir ou revoir les films primés.