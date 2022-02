Pourquoi La Poste modernise ses bureaux

En Haute-Normandie, ils sont 120 à subir cette cure de jouvence (dont une trentaine dans l’agglomération rouennaise), pour un coût total estimé à 18 millions d’euros. Quel est le but ? Rationnaliser et fluidifier les opérations pour diminuer l’attente. “Une enquête de TNS Sofres montre que le temps d’attente a été divisé par deux dans les bureaux modernisés”, se réjouissait Paul Bernas, directeur de La Poste en Haute-Normandie, jeudi 22 septembre, lors d’une inauguration à Canteleu.

Avec un système “d’îlots” thématiques, conçus par type d’opération, La Poste nouvelle version prend des airs de supérette. “Clients et postiers évoluent dans un même espace. Le but est d’orienter plus vite le client vers son besoin”. Prise en charge pour les opérations courantes : moins de 5 minutes, promet l’entreprise. A vos chronomètres !