Nord-Cotentin. Un conducteur de 22 ans meurt après un accident de voiture

Un accident entre deux voitures s'est produit dans la soirée du jeudi 16 juin, vers 21 h 30, sur la commune de Sideville, sur la RD 650, dans le Cotentin. Un des deux conducteurs, âgé de 22 ans, a d'abord été désincarcéré de sa voiture, puis réanimé par les secours. Grièvement blessé, il a ensuite été transporté par l'hélicoptère Dragon 50 vers l'hôpital de Cherbourg. Mais il est mort à son arrivée à l'hôpital.

Deux personnes, présentes dans la deuxième voiture, un homme et une femme âgés de 25 et 22 ans, ont été légèrement blessées. Elles ont été transportées à l'hôpital de Cherbourg. Au total, 18 sapeurs-pompiers et trois ambulances ont été mobilisés sur place pour porter assistance aux trois blessés.