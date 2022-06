Colombelles. Météo : le difficile travail sous les serres

À l'entrée dans la serre, la température monte d'un cran. À 11 heures jeudi 16 juin, "il fait 30 °C", précise Pierre-Marie Battais, le gérant des Serres de Colombelles. Près de 15 tonnes de tomates cerises sortent chaque semaine des Serres de la Grande Ferme, en plus des aubergines. Pour les cultiver, 48 personnes sont présentes. "La première semaine est compliquée, il faut s'habituer à la chaleur, mais après ça va."

L'avantage ici : la hauteur de la serre, de plus de 6 mètres, "qui permet de stratifier l'air, donc la chaleur est surtout dans les hauteurs". Contrairement aux idées reçues, les températures ne montent pas "au-dessus de 30 °C, même s'il fait 35 °C à l'extérieur", et cela grâce aux plantes qui sont cultivées.

"C'est comme les humains, les plantes doivent transpirer pour se refroidir. S'il fait trop sec et qu'on passe en dessous de 60 % d'hydrométrie, les plantes ne travaillent plus. On fait donc transpirer nos plantes en fermant les serres, ainsi en transpirant, elles refroidissent la serre en gardant l'humidité."

Pierre-Marie Battais a aussi installé une sorte de rideau qui permet "de créer un écran d'ombrage pour réguler la température et limiter l'évaporation".