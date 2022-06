Météo. Dans l'Eure et en Seine-Maritime, "des températures bouillonnantes" à venir

"On s'attend à des températures bouillonnantes" vendredi 17 et samedi 18 juin, prévient le Normand Kévin Baudribos, fondateur de la page Facebook Météo Haute-Normandie, suivie par plus de 11 000 personnes. Ce passionné installé dans l'Eure consacre plusieurs heures par jour à analyser les données brutes de plusieurs sites de météorologie pour établir des prévisions.

Sans précédent si tôt dans le mois

Pour la journée de vendredi, des pics à "35 à 36 °C du côté de Rouen ou Yvetot, 32 à 33 °C au Havre, 30 °C à Dieppe, 36 à 38 °C à Évreux" sont attendus. "C'est surtout samedi que la journée s'annonce suffocante, avec des températures de l'ordre de 40 °C sur les boucles de la Seine et l'agglomération rouennaise." La pointe de Caux, malgré la proximité avec la mer, ne sera pas épargnée.

"Ce sont évidemment des températures anormales, alors que le printemps n'est même pas terminé", déplore le météorologue amateur. Des records avaient déjà été franchis en 2017 et 2019, mais après le 20 juin.

Les températures vont grimper très haut Impossible de lire le son.

Attention aux mégots !

Comme les autorités, le passionné appelle à la plus grande vigilance, notamment envers les enfants et les personnes âgées. "Il faudra éviter de s'exposer au soleil aux heures les plus chaudes et s'hydrater beaucoup", ajoute Kévin Baudribos. Il pointe par ailleurs le risque d'inflammation de la végétation. "On est en déficit pluviométrique sur la région de 30 à 45 %. Avec les fortes chaleurs qui s'ajoutent, c'est un cocktail explosif. Un mégot jeté sur la route au bord d'un champ ou en lisière de forêt peut prendre des proportions importantes."