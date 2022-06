[Vidéo] Le Havre. Écoles, resto, tiny houses… Nouvelle vie pour l'ancienne école Jean Macé

Les tableaux noirs ont disparu, mais la disposition des lieux rappelle son passé. L'ancienne école Jean Macé du Havre, située à deux pas du Muséum, est en travaux depuis six semaines. Les propriétaires du restaurant voisin Les Enfants Sages financent sa réhabilitation pour la transformer d'ici un an un lieu protéiforme, baptisé pour le moment La Grande Ecole.

Cuisine, loisirs, déco…

"Nous allons d'abord y créer quatre écoles, toutes basées sur le partage d'expérience", détaille l'hôtelière Léa Lassarat, à l'origine du projet avec son époux. Arts et loisirs (y compris décoration), cours de cuisine pour les professionnels et les particuliers, développement personnel (prise de parole en public, réseaux sociaux…) et bien entendu formations en hôtellerie prendront place dans ces murs. Cette dernière sera "plutôt destinée aux personnes déjà formées qui souhaitent se perfectionner ou monter leur propre société", précise Léa Lassarat.

Au rez-de-chaussée de ce vaste bâtiment de 1 600 m2 sera implanté un nouveau restaurant.

Des tiny houses en ville

À l'extérieur, la cour de récré en bitume laissera place à un jardin paysager et à un potager intergénérationnel. "Nous souhaitons, en lien avec les métiers de la restauration, expliquer aux enfants des quartiers comment poussent les légumes. L'idée est qu'il soit entretenu par les séniors du quartier", poursuit l'entrepreneuse. Enfin, sur la parcelle située entre Les Enfants Sages (qui fut autrefois la maison du directeur) et l'ancienne école, dix tiny houses (mini-maisons) et un miroir d'eau seront installés. "Ce sera le premier hôtel de plein air dans une grande ville !"

Le passé du lieu, que les élèves ont quitté en 2010, devrait transparaître dans quelques éléments de décoration. Pourquoi pas grâce aux photos de classes confiées par quelques-uns des 500 anciens élèves qui ont raconté aux propriétaires leurs souvenirs d'école, à la suite d'un appel à témoignages.