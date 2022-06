Le Havre. Le passage piéton intelligent du collège Jean Moulin se concrétise 

Il aura fallu attendre cinq ans avant que le projet du passage piéton intelligent ne soit inauguré, devant le collège Jean Moulin du Havre. Tout commence en 2017, lorsque l'équipe "Little Miss Sunshine", composée de Shaïma, Luna et Emma, remporte le concours Science Factor, qui propose chaque année à des collégiens et des lycéens de construire une invention technique en groupe.

Une idée lumineuse

Les trois anciennes élèves de 5e ont imaginé et développé ce projet afin de sécuriser le passage piéton mal éclairé devant la rue passante de leur établissement. "Si une voiture passe à environ 50 m du passage piéton, le capteur détecte la voiture et un laser bleu apparaît pour indiquer qu'il y a un passage", explique Shaïma Soulimani, aujourd'hui élève de terminale. "Le projet, c'était un passage piéton éclairé de leds autogérées par des panneaux solaires et aujourd'hui, il est concret, il est réel", ajoute Luna.

Le système innovant a été financé et construit par la mairie du Havre et par le groupe ENGIE.

Cette expérience a ouvert les jeunes femmes aux sciences. Shaïma envisage même d'en faire son métier.