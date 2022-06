Calvados. Des contrôles mis en place face à l'arrivée du virus influenza aviaire 

"Le virus de l'influenza aviaire hautement pathogène a été identifié ce mardi 14 juin sur un goéland retrouvé mort sur la commune d'Hermanville-sur-Mer", a annoncé la préfecture du Calvados jeudi 16 juin.

Pour remédier à la propagation de ce virus, l'institution a déployé une zone de contrôle temporaire pendant 21 jours sur les communes d'Hermanville-sur-Mer, Luc-sur-Mer, Plumetot, Cresserons, Saint-Aubin-d'Arquenay, Lion-sur-Mer, Colleville-Montgomery et Ouistreham. Ce dispositif de protection vise à maintenir "en permanence les volailles de basse-cour à l'intérieur de bâtiments ou sous filets, interdire leurs sorties en dehors des exploitations. De plus, les mouvements d'animaux, de personnes, de véhicules et d'animaux domestiques au sein des exploitations doivent être maintenus au strict minimum. La vente directe d'animaux domestiques à la ferme au consommateur est interdite, l'utilisation et le transport d'appelants pour la chasse au gibier d'eau n'est plus autorisée". Une surveillance accrue des élevages et de la faune sauvage sera effectuée.

Si vous découvrez un oiseau mort, évitez d'y toucher et contactez la mairie de la ville dans laquelle vous vous trouvez. La municipalité se charge d'appeler l'Office français de la biodiversité.