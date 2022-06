Bonne table près de Caen. Une parenthèse de calme à La Terrasse d'Emile

Avec le beau temps de ces derniers jours, l'envie de déjeuner en extérieur s'est fait ressentir. Pour satisfaire cette volonté, quoi de mieux que de se rendre dans un restaurant qui porte comme nom : La Terrasse d'Émile ? En arrivant au restaurant installé à Mondeville et après avoir traversé l'établissement en passant devant les cuisines, nous découvrons, mon amie et moi, une superbe terrasse.

Plats frais et maison

Ici, les bruits de la ville ont disparu, la terrasse faite de planche de bois est entourée de murs en pierres qui nous coupent du monde le temps du repas. Nous avons le choix de la place et nous nous installons au soleil. "Chaque semaine, la carte change", explique Frédéric Ohayon, le gérant avec sa femme Virginie, qui est en cuisine. Le couple a repris l'affaire en février dernier, après dix années passées au Québec. "On voulait se lancer dans le Morbihan, d'où nous sommes originaires, mais l'on ne trouvait pas Avec la Covid, c'était compliqué." C'est finalement à Mondeville qu'ils ont trouvé leur bonheur. Ce jour-là, le chef propose : œuf cocotte ou houmous en entrée, suprême de poulet aux cacahuètes ou poisson, crème citronné pour les plats et, en dessert, fondant au chocolat ou tarte aux noix, accompagnée d'une boule de glace. Je décide de prendre le houmous.

Du houmous maison.

Pour le plat de résistance, ce sera le poulet. "On cuisine avec des produits frais. Ici, il n'y a rien dans le congélateur", sourit Frédéric Ohayon. "On propose une cuisine traditionnelle avec le maximum de produits locaux." En effet, quoi de plus frais que de cultiver sa menthe ou ciboulette directement sur la terrasse du restaurant ? Je me régale, le poulet est parfaitement préparé avec ses pommes de terre. Pour le dessert, mon amie et moi décidons de partager le fondant avec sa boule de glace vanille. Le menu complet revient à 20 euros.

Pratique. La Terrasse d'Emile, 41 rue Emile-Zola à Mondeville. Ouvert du mardi au dimanche midi et les vendredis et samedi soir. Tél. 02 31 82 37 59